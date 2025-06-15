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Güvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldı

Güvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldı

14:4215/06/2025, Pazar
DHA
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Van'ın Erciş ilçesinde 32 yıldır radyo işleten İzzet Batmaz, güvercinlerin radyo vericisinin içine yaptığı yuvayı bozmamak için yeni verici alıp kurulumunu başka bir alana taşıdı.

Erciş ilçesinde 32 yıldır radyo işletmeciliği yapan ve atletizm milli takım antrenörü olan İzzet Batmaz, radyo stüdyosunda bulunan havalandırma boşluğundaki verici cihazının içinde yuva yapan güvercin yuvasını bozmamak için, 30 bin lira masraf edip vericiyi başka bir alana taşıdı.

Güvercinin kuluçkada olduğunu söyleyen Batmaz, "Sabah radyoya geldiğimde stüdyoda bulunan ve havalandırma boşluğuna açılan pencereyi açtığımda verici cihazının içinde güvercinlerin yuva yaptığını ve orada bulunan yumurtalarına kuluçkaya yattığını gördüm. Tabi onların yuvasını bozmak, rahatsız etmek olmazdı. Ben de 30 bin liraya yeni bir cihaz ve ekipman alarak vericiyi başka bir alana taşıdım" dedi. 

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