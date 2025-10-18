Harita kırmızıya döndü: Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hafta sonundan itibaren yurdun genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısında yoğunlaşması bekleniyor. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün;
İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta kuvvetli sağanak bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
'Ülkenin tamamında etkili olacak'
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz" dedi.
Çelik, sıcaklıklarda değişiklik olmadığını, mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.
Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.
Bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Kırklareli: 19 derece.
İstanbul: 19 derece.
Denizli: 26 derece.
İzmir: 24 derece.
Adana: 29 derece.
Ankara: 21 derece.
Samsun: 21 derece.
Malatya: 22 derece.
Diyarbakır: 26 derece.
Gaziantep: 26 derece.