Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 11 yaralı

Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 11 yaralı

18:527/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hatay’ın Arsuz ilçesinde beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde bir tır, servis ve üç otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

 Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Hatay
#zincirleme trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu 7-8 Ocak: Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe planlı ve plansız su kesintisi programı