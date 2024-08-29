|
Gündem

Hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da beş gün boyunca yağmur bekleniyor

Semih Bozkuş
22:25 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki beş gün boyunca yurdun büyük bir kesiminde yağmur bekleniyor. Meteoroloji'nin beş günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da da önümüzdeki beş gün boyunca yağmur bekleniyor. Öte yandan raporda ayrıca 30 Ağustos Cuma-3 Eylül Salı günlerini kapsayan beş günde İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 28; en düşük ise 21 derece olarak kaydedildi.

1/ 11

Yaz aylarının etkisiyle aşırı sıcakları yaşayan Türkiye, yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

2/ 11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına göre Türkiye genelinde yağış görülecek.

3/ 11

Beklenen yağışlar neticesinde hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek.

4/ 11

MGM'nin paylaştığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da da 30 Ağustos Cuma gününden itibaren beş günlük yağmurlu hava etkili olacak.

5/ 11

Gök gürültü sağanak yağışların görülmesinin beklendiği İstanbul'da beş günde en yüksek hava sıcaklığı 28; en düşük ise 21 derece olarak kaydedildi.

6/ 11

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı rapora göre İstanbul'da beklenen beş günlük hava tahmini ise şöyle:

7/ 11

30 Ağustos Cuma

8/ 11

31 Ağustos Cumartesi

9/ 11

1 Eylül Pazar

10/ 11

2 Eylül Pazartesi

11/ 11

3 Eylül Salı

#İstanbul
#Yağmur
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava Tahmin Raporu
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?