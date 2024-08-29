Hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da beş gün boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki beş gün boyunca yurdun büyük bir kesiminde yağmur bekleniyor. Meteoroloji'nin beş günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da da önümüzdeki beş gün boyunca yağmur bekleniyor. Öte yandan raporda ayrıca 30 Ağustos Cuma-3 Eylül Salı günlerini kapsayan beş günde İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 28; en düşük ise 21 derece olarak kaydedildi.

1 / 11 Yaz aylarının etkisiyle aşırı sıcakları yaşayan Türkiye, yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

2 / 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına göre Türkiye genelinde yağış görülecek.

3 / 11 Beklenen yağışlar neticesinde hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek.

4 / 11 MGM'nin paylaştığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da da 30 Ağustos Cuma gününden itibaren beş günlük yağmurlu hava etkili olacak.

5 / 11 Gök gürültü sağanak yağışların görülmesinin beklendiği İstanbul'da beş günde en yüksek hava sıcaklığı 28; en düşük ise 21 derece olarak kaydedildi.

6 / 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı rapora göre İstanbul'da beklenen beş günlük hava tahmini ise şöyle:

7 / 11 30 Ağustos Cuma

8 / 11 31 Ağustos Cumartesi

9 / 11 1 Eylül Pazar

10 / 11 2 Eylül Pazartesi