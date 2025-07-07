Her satırı dehşet: Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde anneleriyle yaşayan Mehmet Ateş ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.