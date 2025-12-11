Yeni Şafak
Herkes peşine düştü! Avcılar bile yakalayamadı: Rize'nin kabusu böyle görüntülendi

09:5811/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
IHA
Rize’de vatandaşların yaşam alanlarına girerek insanları mağdur ettiği için av izni çıkartılan ayı, avcıların bölgeden çekilmesiyle yeniden ortaya çıkarken, karnını doyurmak için çıktığı yolculuk güvenlik kamerasına yakalandı.

Rize'de başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor.

Bu doğrultuda geçtiğimiz Pazar günü Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü.


Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortay çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı.


O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboldu. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

#Rize
#Güneysu
#avcı
