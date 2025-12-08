Herkes 'sanayi şehri' olarak biliyor: İstanbul, Ankara, Bursa'dan doğası için geliyorlar

Sanayi bacalarından dumanın eksik olmadığı, üretimin en önemli lokomotiflerinden Kocaeli, doğasıyla ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları İstanbul, Ankara, Bursa gibi çevre şehirlerden binlerce yerli ve yabancı turist kentin ormanlarını ziyaret ediyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel gibi doğası ile öne çıkan ilçeler ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.