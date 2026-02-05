Heyelan yaşanan köyde detaylı inceleme: Tahliye gündemde

"Olayın takipçisiyiz"





Heyelan yaşanan mahallede açıklamalarda bulunan Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, “Burada büyük bir heyelan söz konusu. Bahsi geçen Cevizli Mahallemizde 4-5 evin büyük tehlike arz ettiği, fakat evlerin şu an boş olduğu tarafımızca tespit edildi. Olayın takipçisiyiz. İlerleyen dönemlerde AFAD'ın öncülüğünde gerekli durum olursa da tahliye işlemlerini başlatacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin önünde. Şu an AFAD teknik ekiplerimiz tarafından risk değerlendirmesi yapılıyor. Raporların AFAD Başkanlığı’na sunulmasının ardından biz de gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.