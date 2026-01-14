Huzurevinde üç arkadaşını meyve bıçağıyla öldürdü: Hakkında istenen ceza belli oldu

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada, 5 yıldır huzurevinde kaldığını, epilepsi hastası olduğunu, daha önce ağır bir beyin kanaması geçirdiğini belirterek, hastane randevusu için kendisine huzurevi aracı verilmediğini, parası olmadığı halde taksiyle gönderilmek istendiğini söyledi. Bunun üzerine hemşirenin yüzüne eliyle dokunduğunu, ancak hemşirenin ‘Beni darbetti’ diye bağırdığını ifade eden Süğüt, daha sonra kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadığını, tehdit edildiğini ve imza atmaya zorlandığını dile getirdi.