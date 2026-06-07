İBB'nin zamları enflasyon rakamlarını katladı: İSPARK'a yüzde 566 artış

2024: Enflasyon oranı yüzde 44 İSPARK artışı yüzde 112





2024'te TÜİK tarafından açıklanan yıllık resmi enflasyon yüzde 44.38 olarak kayıtlara geçti. Ancak İBB iştiraklerinin büyük kısmı bu oranı solladı.





İSPARK (%112.1): 2023 sonunda 33 TL olan 1 saatlik otopark ücreti, 1 Ocak 2024'teki yüzde 57.5'lik yeni yıl zammıyla 52 TL'ye çıktı. Temmuzdaki yüzde 34.6'lık ara zamla birlikte fiyat 70 TL'ye yükseldi. İki zammın katlanmasıyla yıllık toplam artış yüzde 112.1'i buldu.





İSKİ (%69.7): Haziran ayında yapılan yüzde 17.5'lik zammın ardından, yılın ikinci yarısında aylık enflasyona bağlı 'otomatik artış' sistemine geçildi. Yıl sonu kümülatif zam oranı yüzde 69.7'ye ulaştı.





İGDAŞ (%38): Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına 1 Ağustos 2024'te yüzde 38 zam yapıldı.





İETT (%33.3): Yılbaşında 15 TL olan tam bilet ücreti, ocak ayında yüzde 18 ve temmuz ayında yüzde 12.99 olmak üzere iki kez artırıldı. Tam bilet fiyatı 5 TL artarak 20 TL'ye ulaştı.















