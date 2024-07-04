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İki ilde dev etçil çekirge görüntülendi: Boyu 20 santimetreye ulaşabiliyor gece avlanıyor

12:05 - 4/07/2024 Perşembe
IHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dut ağacında dev etçil çekirge görüntülendi. Elazığ'da görüntülenen dev etçil bir çekirge de, dikkat çekti. Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.

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Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde vatandaş, dut ağacında dev etçil çekirge fark etti.


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Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.

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Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.

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Elazığ'da da görüntülendi


Elazığ'ın merkeze bağlı Serince köyünde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.


Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

#Diyarbakır
#Kulp
#Elazığ
#Çekirge
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