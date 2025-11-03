İki yıl önceye kadar flamingoları ağırlayan gölde şimdi sadece ayak izleri kaldı

2 dönemdir Yarışlı Köyü Muhtarlığı yapan İsmail Eren (54), "1970 yıllarında gölümüzde sularımız çoktu. Yollara bile taşıyordu kış zamanlarında şimdi gölde su bile yok. Eskiden suyumuz boldu şimdi kalmadı. Aşağı yukarı 20 yıldır göl kurumaya başladı. Son 5 yılda da tamamen kurudu. Önceden gölle flamingonlar ve bir çok kuş türü geliyordu. Şimdilerde kuruyan bir göl kaldı. Şimdilerde ara sıra tek tek kuşlar geliyor çok durmadan da gidiyorlar. Köyümüzde hali hazırda akan 2 tane suyumuz var. Bunlar çekilmedi ama azaldı, bu su da yeterli değil zaten. Gölde su varken tarım iyi oluyordu şimdi göl olmayınca tarım da etkilendi. Gölümüz koruma altına alınsın. Çocukluğumda her yer suydu şimdi gölün kenarından geçerken kuraklıktan başka bir şey hissedemiyorum. Eski günleri arıyoruz. Ben doğduğumdan beri göl vardı. Bu göl benden de öncesinde vardı. Gölümüz belki de bir asırdır vardı ama şimdi gölümüz yok" dedi.



