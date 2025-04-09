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İlginç ticaret: Cep telefonu ile midibüsü takas ettiler

İlginç ticaret: Cep telefonu ile midibüsü takas ettiler

13:049/04/2025, Çarşamba
IHA
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<p>Başkale ilçesinde yaşayan Özçobanoğlu, çalıştırdığı 2000 model midibüsünü artan sigorta giderleri ve masrafları nedeniyle satışa çıkardı.&nbsp;</p>
Başkale ilçesinde yaşayan Özçobanoğlu, çalıştırdığı 2000 model midibüsünü artan sigorta giderleri ve masrafları nedeniyle satışa çıkardı.

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Teoman Özçobanoğlu, satışa çıkardığı 2000 model midibüsünü ikinci el IPhone 15 Pro ile takas etti.

Uzun süre satış ilanında duran midibüse alıcı çıkmayınca farklı bir yönteme başvuran Özçobanoğlu, aracı soran alıcılara telefonla da takasın mümkün olabileceğini belirtti.

Bunun üzerine aracı telefonuyla takas etmek isteyen bir alıcı çıkınca, Teoman Özçobanoğlu talebi kabul etti.

İlçeye gelen Orhan Koç ile Teoman Özçobanoğlu arasında anlaşma sağladıktan sonra ortalama 70 bin TL değerindeki midibüsü, 70 bin değerindeki ikinci el Iphone 15 Pro cep telefonuyla takas etti.

Teoman Özçobanoğlu, artan maliyetler nedeniyle ekmek teknesi olan midibüsü satmak zorunda kaldığını söyledi.

Özçobanoğlu, "Aracımla toplu taşıma yapıyordum. Ekmek teknemizi bir IPhone cep telefonuna sattık. Artık telefona kontör yükleyeceğiz. Aracım çalışıyor, herhangi bir sorunu yok. Sigortalar 40 bine dayandı. Paramızı çıkarmıyor, o yüzden sattık. Midibüsümüzü bir IPhone'a verdik. Alan kişiye hayırlı olsun "dedi.

Yeni araç sahibi Koç ise cep telefonunu Özçobanoğlu'na teslim edip anahtar ile ruhsatı teslim alırken, midibüsü de tıra yükleyip Van merkeze götürdü.

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