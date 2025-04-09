İlginç ticaret: Cep telefonu ile midibüsü takas ettiler

Özçobanoğlu, "Aracımla toplu taşıma yapıyordum. Ekmek teknemizi bir IPhone cep telefonuna sattık. Artık telefona kontör yükleyeceğiz. Aracım çalışıyor, herhangi bir sorunu yok. Sigortalar 40 bine dayandı. Paramızı çıkarmıyor, o yüzden sattık. Midibüsümüzü bir IPhone'a verdik. Alan kişiye hayırlı olsun "dedi.