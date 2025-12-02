İmamoğlu için renkten renge girdi

Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 3.7

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetlerden en güçlü büyüme yüzde 13,9 ile inşaatta gerçekleşti. Sanayi ve yatırımlar da büyümeye destek verirken, tarımdaki yüzde 12,7'lik küçülme dikkat çekti. Milli gelir ilk kez 1,5 trilyon doları aştı.



