İmamoğlu için renkten renge girdi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 3.7
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetlerden en güçlü büyüme yüzde 13,9 ile inşaatta gerçekleşti. Sanayi ve yatırımlar da büyümeye destek verirken, tarımdaki yüzde 12,7'lik küçülme dikkat çekti. Milli gelir ilk kez 1,5 trilyon doları aştı.
İmamoğlu için renkten renge girmiş
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesinde İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile görüştüğü belirtilen ‘kızıl saçlı savcı’ deşifre oldu. Savcılar albümünden teşhis edilen Savcı Serra Çakar Salmani’nin, “Kızıl saç sevmem” beyanı dikkat çekerken, saç rengini kısa süre önce değiştirdiği ifade ediliyor.
Heyecan çok kazanan yok
Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi berabere bitti. Aslan, Lorey Sane’nin ilk yarıdaki golüyle öne geçerken, uzatmalarda Duran skoru eşitledi. Zirvede sıralama değişmezken, puan farkı 1’de kaldı.