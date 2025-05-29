İneği sürekli huzursuzlanınca fark etti: Cüce kargalar tüyleriyle yuva yaptı

Havzada bulunan 4 tür kargadan yerleşim yerlerine yaklaşan ve bu burada yuva yapan türlerin başında cüce kargaların geldiğini de kaydeden Prof. Dr. Durmuş, "Hem boyut olarak en küçük kargalardan birisidir hem de insana daha fazla yaklaşan bir türdür. Onun dışındaki diğer 3 tür daha çok koloni olarak kavak ağaçlarının üstünde yuva yapan karga türleridir. Bu şekilde sosyal yaşantı kurarlar. Bundan dolayı evlerin çatılarında, bacalarında yuva yapan türlerden sadece cüce kargayı görebiliyoruz. Onun dışındaki kargalar çok da fazla tercih etmiyorlar evleri veya oyukları" dedi.