İş yerinde yük asansöründen düşen işçi hastanelik oldu

Olay, saat 20.15 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan yük asansörünü kullanmak isteyen Kutay K. adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikteki yük asansöründen zemine düştü.



