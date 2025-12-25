Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Isınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce yaralandı

Isınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce yaralandı

11:5725/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa bir hurdacı atölyesinde gece bekçisi, ısınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce meydana gelen parlama nedeniyle yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde, Eyyübiye ilçesinde Çevre Yolu’ndaki bir hurda atölyesinde meydana geldi.

 İddiaya göre, gece bekçisi olarak görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bidon içerisinde yaktığı ateşin sönmemesi için tenekede bulunan tineri ateşin üzerine döktü.

Bu sırada tinerin bir anda parlamasıyla bekçi alevlerin arasında kaldı. Diğer işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçi tedaviye alındı. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

#Şanlıurfa
#tiner
#yangın
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA TABLOSU | SSK, BAĞKUR, EYT'li ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...