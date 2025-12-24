Türkiye’deki bütün kurumların gündeminde: İsrail artık birinci tehdit

“Terörsüz Türkiye” sürecini sabote etmek için SDG’yi kullanıp, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Türkiye karşıtı ittifak kuran İsrail, artık Türkiye için de “birinci tehdit.” Daha önce ABD’yle askeri ilişkiler ve Batı ittifakı nedeniyle “tehdit” olarak algılanmayan İsrail, tüm güvenlik kurumlarının ilk gündeminde yer almaya başladı.



