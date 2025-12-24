Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Merkez topu bankalara attı
Politika faizini bir yılda 12 puan düşürerek yüzde 38’e çeken Merkez Bankası, beklenen ucuz finansman dalgasını oluşturamadı. Ticari kredi faizlerindeki düşüşün sadece 6 puanda kalmasıyla aktarım mekanizması tıkandı. Merkez, yayınladığı son analizde bankaların yüksek faizle mevduat toplama yarışına girdiğine dikkat çekti. Ancak zorunlu kıldığı TL mevduat çıpalarını unutan Merkez, sorumluluğu bankalara attı.
Türkiye’deki bütün kurumların gündeminde: İsrail artık birinci tehdit
“Terörsüz Türkiye” sürecini sabote etmek için SDG’yi kullanıp, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Türkiye karşıtı ittifak kuran İsrail, artık Türkiye için de “birinci tehdit.” Daha önce ABD’yle askeri ilişkiler ve Batı ittifakı nedeniyle “tehdit” olarak algılanmayan İsrail, tüm güvenlik kurumlarının ilk gündeminde yer almaya başladı.
Son derbi Beşiktaş'ın
2025 yılının son derbisinde Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi Cerny'nin iki golüyle kazanırken, sezonun ilk derbi galibiyetini aldı. Asensio'nun golü ise F.Bahçe'ye yetmezken, sarı-lacivertliler ilk büyük maç mağlubiyetini yaşadı.