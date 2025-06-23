İsrail'e teslim oldu İran'ı vurdu

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
60 milyon avroluk AB kredisi nerede?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İBB'nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon avroluk metro kredisinin 60 milyon avroluk kısmının gönderildiği işte kullanılmadığını söyledi. Bakan Uraloğlu, İBB soruşturmaları ve yarım kalan metro çalışmalarına ilişkin açıklamasında, "Bunları nereye harcadılar bilmiyorum. Benim aklım durdu onu söyleyeyim. Böyle bir cesaret ilginç" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'ya teslim oldu
Trump, İran’daki hedefine ulaşamayan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya teslim oldu ve savaşa bizzat dahil oldu. ABD’nin B-2 bombardıman uçakları gece yarısı sığınak delici bombalarla Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri vurdu. Dünyadaki gerilimi artıran saldırının ardından Trump ve Netanyahu birbirlerine teşekkür etti.
Beşiktaş'ta tarihi karar
Beşiktaş yönetimi, dün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında Dikilitaş’taki gayrimenkul projesi için kongre üyelerinden yetki aldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, projeden 150-200 milyon avro gelir elde edeceklerini ifade etti.