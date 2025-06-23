İsrail'e teslim oldu İran'ı vurdu

60 milyon avroluk AB kredisi nerede?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İBB'nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon avroluk metro kredisinin 60 milyon avroluk kısmının gönderildiği işte kullanılmadığını söyledi. Bakan Uraloğlu, İBB soruşturmaları ve yarım kalan metro çalışmalarına ilişkin açıklamasında, "Bunları nereye harcadılar bilmiyorum. Benim aklım durdu onu söyleyeyim. Böyle bir cesaret ilginç" ifadelerini kullandı.



