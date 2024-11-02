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İstanbul Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın cansız bedeni bulundu: Bir kişi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın cansız bedeni bulundu: Bir kişi gözaltına alındı

07:502/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
DHA
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İstanbul Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. 

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. 

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. 

Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

#İstanbul
#Şişli
#Şirin Elmas

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