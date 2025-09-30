Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

14:1830/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İSKİ, 1 Ekim Çarşamba günü Avcılar’ın bazı mahallelerinde çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 10 saat boyunca su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve saatleri belli oldu. İşte detaylar.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı.

İSKİ su kesintisi hangi mahallede olacak?

Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10:00 ile 20:00 saatleri arasında su verilemeyecek.



10 saat su yok

1 Ekim 2025 Çarşamba 10:00 ile 20:00 saatleri arasında Avcılar: Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.



Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

#İSKİ
#su kesintisi
#Avcılar
#Esenyurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2025: ALES/3 başvurusu ne zaman alınacak, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?