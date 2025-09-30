İSKİ, 1 Ekim Çarşamba günü Avcılar’ın bazı mahallelerinde çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 10 saat boyunca su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve saatleri belli oldu. İşte detaylar.

1 /4 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı.

2 /4 İSKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10:00 ile 20:00 saatleri arasında su verilemeyecek.





3 /4 10 saat su yok 1 Ekim 2025 Çarşamba 10:00 ile 20:00 saatleri arasında Avcılar: Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.



