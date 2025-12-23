İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

İSKİ, 23 Aralık Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kıraç Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları nedeniyle su kesintisinin 19 saat süreceği bildirildi. Peki, İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hangileri?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), planlı su kesintisinden etkilenecek ilçeler ilişkin güncel bilgileri yayımladı.
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Çalışmalar kapsamında, 23 Aralık Salı saat 09.00 ila 24 Aralık Çarşamba saat 04.00 arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere su verilemeyecek.
Kesintinin yaşanacağı mahalleler
Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:
Esenyurt İlçesi: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.
Beylikdüzü İlçesi: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.
Büyükçekmece İlçesi: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000, Çakmaklı, Cumhuriyet (üst kotları) ve Atatürk (üst kotları) Mahalleleri.