İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ duyurdu 10 saati bulacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yani bugün İstanbul’un Avrupa Yakası’nda geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gece yarısından itibaren başlayacak kesintiler, bazı bölgelerde 10 saate kadar sürecek. Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar ve Bahçelievler başta olmak üzere 23 ilçeyi etkileyecek kesintiler için BEDAŞ, vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.

