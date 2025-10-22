Yeni Şafak
İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ duyurdu 10 saati bulacak

İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ duyurdu 10 saati bulacak

10:0722/10/2025, Çarşamba
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yani bugün İstanbul’un Avrupa Yakası’nda geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gece yarısından itibaren başlayacak kesintiler, bazı bölgelerde 10 saate kadar sürecek. Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar ve Bahçelievler başta olmak üzere 23 ilçeyi etkileyecek kesintiler için BEDAŞ, vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.

ŞİŞLİ

SİLİVRİ

KAĞITHANE

GAZİOSMANPAŞA

ÇATALCA

BÜYÜKÇEKMECE

BEYOĞLU

BEŞİKTAŞ

BAYRAMPAŞA

BAŞAKŞEHİR

BAHÇELİEVLER

BAĞCILAR

AVCILAR

ARNAVUTKÖY

#elektrik kesintisi
#BEDAŞ
#İstanbul
#İstanbul avrupa
