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İstanbul’da Mavi Marmara yürüyüşü: On binler Gazze için buluştu

İstanbul’da Mavi Marmara yürüyüşü: On binler Gazze için buluştu

10:202/06/2025, Pazartesi
DHA
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İHH öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, Mavi Marmara şehitleri ve Gazze’de şehit edilen yardım çalışanları anıldı. Fatih Camii’nden Ayasofya Meydanı’na kadar süren yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. İHH Başkanı Bülent Yıldırım, dünyaya Refah Kapısı’nı açma çağrısı yaptı.

On binler yürüdü, Gazze için haykırdı

İHH öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte Mavi Marmara şehitleri anıldı. Fatih Camii'nden başlayan yürüyüş, Ayasofya Meydanı’nda sona erdi.

Gazze'de şehit olan İHH çalışanları unutulmadı

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Cemal el-Mubayyid, Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak el-Tayf için dualar edildi.

Yürüyüşe STK'lar da destek verdi

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, tek yürek Gazze mesajı verildi. Kalabalık, Filistin'e selam gönderdi.

Kur’an tilavetiyle yürekler sarsıldı

Yürüyüşün sonunda Hafız Adnan Havut Kur’an-ı Kerim okudu. Tilavet esnasında katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.


Yıldırım: Gemimizi drone ile vurdular

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, vicdan gemisine yapılan saldırıyı ilk kez açıkladı: “Malta açıklarında iki drone ile saldırdılar.”


 “Bu gemiye engel olanlar hakkında işlem başlatılsın”

Yıldırım, limana giriş için Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin istediklerini belirterek “Engel olan varsa soruşturulsun” çağrısı yaptı.


 Afrika'dan kara konvoyu yola çıktı

Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen araçlarla yeni yardım konvoyları oluşturuldu. Yıldırım: “Bu araçlar Gazze için Mısır’a yürüyor.”


 “Refah Kapısı’nı açın, yoksa açtırırız”

İslam ülkelerine net mesaj veren Yıldırım, “Çocuklar ölüyor, artık askeri adım atın. Gerekirse kapıyı biz açarız” dedi.

Gazze’de bilinçli saldırı: 5 şehit

İHH’nın Gazze’deki merkezine yönelik saldırıda bir mutfak çalışanı ve yardım götüren 4 kişi şehit edildi. İki kişi ağır yaralandı.


“Savunma sanayimizin temelinde Mavi Marmara var”

Yıldırım, Mavi Marmara sonrası Türkiye'nin silah sanayisinde bağımsızlaştığını vurguladı: “İsrail’e mahkûmluktan kendi üretimimize geçtik.”


2010'dan bugüne akan kan durmadı

Mavi Marmara'da şehit olan 10 gönüllü bir kez daha anıldı. Yürüyüş, Asır Vakfı Başkanı Hakan Coşkun’un duasıyla tamamlandı.

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