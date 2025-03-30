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İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

08:2530/03/2025, dimanche
AA
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İstanbul'da bazı vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı.

#İstanbul
#Ramazan Bayramı
#Sultanahmet Camisi

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