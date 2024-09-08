İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı yollar göle döndü

Bodrum katta evi olan Rozelin Güneş, "Cam kapalıydı, yağmurun gücüyle cam kendi açıldı ve içeri su bastı. Buzdolabının fişi takılıydı ona geldi ve şalteri attı. Eşyalar şu an da berbat halde, yardım bekliyoruz. Suyu kendi imkanlarımızla çıkardık" ifadelerini kullandı. Evindeki tüm eşyalar hasar gören Mehmet Arslan ise, "Sabah uyandık, rögar taşmış. Evimiz sular içinde kaldı. İSKİ'yi aradık ama meşguller heralde cevap vermediler. Belediyeyi aradık, belediye geldi. Bütün odalar etkilendi, sular altında kaldı, eşyalarımızın hepsi çöp oldu. Hala su var, parkelerin altından da su çıkıyor.