İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış Avrupa Yakasında Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkili olurken Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlanırken Esenler'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar alt geçitlere sığındı. Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti. Eyüpsultan'da ise bir evi su bastı. Boğaz hattında da etkili olan yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri köprüsü görünmez hale gelirken balıkçılar avlanmaya ara vermedi. Ümraniye'de ise birçok eve su bastı.
Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Yollar göle dönerken, arabalar yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti. Ev ve iş yerlerini su bastı.
15 Temmuz şehitler köprüsü görünmez hale geldi
Beşiktaş'ta da sağanak yağış etkili oldu. İstanbul boğazı çevresinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. Olta balıkçıları, balık tutmaya devam ederken sahilde yürüyüş yapanlarsa yağmura aldırmadan yürüyüşlerine devam etti.
Gaziosmanpaşa'da yollar göle döndü
Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Mevlana mahallesinde yollar göle döndü. Bir araç yolda kaldı. Küçükköy mahallesinde ise, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle caddeler yağmur suyuyla doldu. Araçlar sağanak yağış nedeniyle yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti.
Esenler ve Bağcılar'da da etkili oldu
Sağanak yağış Esenler'de de etkili oldu. TEM Otoyolu'nda sağanak yağış nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı. Zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların alt geçitlere sığındığı görüldü. Bağcılar Göztepe Mahallesi O3 Güney Yan yolda bazı noktalarda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Otobüs ve dolmuşlar vatandaşları duraklara bırakmakta zorluk yaşarken, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.
Eyüpsultan'da bir evi su bastı
Eyüpsultan'da saat 10.00 sıralarında etkili olan yağışın ardından Akşemsettin Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki bahçeyi su bastı. Evini su basmasını engellemek için dışarı çıkan Ünal Aburşu, suyu tahliye ettiği sırada arkasında bulunan duvar suyun basıncıyla patladı. Duvarın diğer tarafındaki inşaat alanında biriken su, bahçeye taştı. Aburşu, can havliyle evine girmek için kapıyı açınca su eve doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evdeki suyu vidanjör yardımıyla tahliye ederken eşyalarsa kullanılamaz hale geldi.
'Duvar çöktü hepsi içeri girdi'
Evini su basan Ünal Aburşu, "Sabah yatıyorduk, uykudaydık. Bir anda yağmur bastırınca eşim kaldırdı. Bahçeye çıktım. Bahçedeki su komple içeri girdi. Çoluğu, çocuğu hepsini dışarı attım ondan sonra kendim içeride kaldım. Duvar çöktü direk sırtıma doğru. Oradan kendimi içeri atınca su olduğu gibi içeri girdi. Eşya falan kalmadı. Mobilyalar, yatak odası, çocuk odası, her şey komple bitik. Yan taraftaki su basınç yaptı, duvar çöktü hepsi içeri girdi. Geliyordu su ben temizliyordum zaten, duvar çöktükten sonra ben içeri girmek zorunda kaldım. Kapıyı açınca komple içeri su girdi" dedi.
Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkili oldu
Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ümraniye'de bazı binaların zemin katlarını su bastı. İstiklal Mahallesi'ndeki kanalizasyonların taşmasıyla, sular evlere girerek eşyalara zarar verdi. Eşyaları kullanılamaz hale gelen ev sahipleri duruma tepki gösterdi.
Evini su basan Hakan Şimşek, "Yağmur yağınca rögar patladı. Evde camlar açıktı, bütün pis su evin içine bastı. Çok hasarımız var, hastamız vardı. Onu da zor çıkardık. Şu an yardım eden de yok. Yapacak bir şey yok, kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Bütün odaları su bastı, eşyaların hepsi gitti" dedi.
Bodrum katta evi olan Rozelin Güneş, "Cam kapalıydı, yağmurun gücüyle cam kendi açıldı ve içeri su bastı. Buzdolabının fişi takılıydı ona geldi ve şalteri attı. Eşyalar şu an da berbat halde, yardım bekliyoruz. Suyu kendi imkanlarımızla çıkardık" ifadelerini kullandı. Evindeki tüm eşyalar hasar gören Mehmet Arslan ise, "Sabah uyandık, rögar taşmış. Evimiz sular içinde kaldı. İSKİ'yi aradık ama meşguller heralde cevap vermediler. Belediyeyi aradık, belediye geldi. Bütün odalar etkilendi, sular altında kaldı, eşyalarımızın hepsi çöp oldu. Hala su var, parkelerin altından da su çıkıyor.