İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri, megakentin güvenlik tablosuna dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kent genelinde binlerce olay kayda geçerken, bazı bölgelerde suç oranlarının geçen yıla kıyasla artış gösterdiği belirlendi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve asayiş ihlalleri en sık görülen suç türleri arasında yer alırken, emniyet birimleri suç yoğunluğuna göre riskli noktaları yeniden sınıflandırdı. İşte İstanbul'un suç haritası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık verileri, megakentin hangi bölgelerinde suç oranlarının yükseldiğini gözler önüne serdi. Binlerce olayın kayda geçtiği listede bazı ilçeler beklenmedik şekilde üst sıralarda yer aldı. Avrupa Yakası’nda Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy zirvede dikkat çekerken, Anadolu Yakası’ndan da Pendik ve Kadıköy karakolları listeye girdi. İşte İstanbul’un suç yoğunluğu en yüksek bölgeleri ve karakol bazında çarpıcı sıralama.
2025 YILI 9 AYLIK SUÇ SAYILARINA GÖRE KARAKOL SIRALAMALARI
Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066
Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830
Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174
Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075
Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871
Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793
Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770
Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756
Pendik Yenişehir Şehit Abdullah Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727
Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708
Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.640
Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliği – 2.602
Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliği – 2.590
Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği – 2.581
Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliği – 2.521
Küçükçekmece Sefaköy Polis Merkezi Amirliği – 2.512
Sultangazi Esentepe Polis Merkezi Amirliği – 2.475
Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği – 2.407
Bahçelievler Kocasinan Şehit Mehmet Aydın Polis Merkezi Amirliği – 2.355
Beyoğlu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği – 2.294
Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği – 2.273
Kartal Selahattin Aslantape Polis Merkezi Amirliği – 2.268
Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği – 2.264
Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği – 2.258
Tuzla Polis Merkezi Amirliği – 2.241
Arnavutköy Hadımköy Polis Merkezi Amirliği – 2.172
Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği – 2.161
Silivri Polis Merkezi Amirliği – 2.155
Avcılar Firüzköy Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi Amirliği – 2.130
Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliği – 2.123
Kadıköy Göztepe Polis Merkezi Amirliği – 2.096
Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği – 2.068
Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliği – 2.058
Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği – 2.041
Bahçelievler Şehit Vehbi Erdoğan Polis Merkezi Amirliği – 2.014
Gaziosmanpaşa Karadeniz Şehit Gökhan Topcu Polis Merkezi Amirliği – 2.013
Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği – 2.003
Beyoğlu Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği – 1.995
Bağcılar Polis Merkezi Amirliği – 1.994
Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği – 1.994
Esenler Polis Merkezi Amirliği – 1.975
Güngören Polis Merkezi Amirliği – 1.970
Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliği – 1.941
Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliği – 1.934
Bakırköy Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği – 1.930
Esenyurt Osmanpaşa Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliği – 1.923
Sancaktepe Sarıgazi Polis Merkezi Amirliği – 1.905
Ümraniye Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliği – 1.887
Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliği – 1.880
Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği – 1.873
Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği – 1.867
Fatih Şehremini Polis Merkezi Amirliği – 1.853
Gaziosmanpaşa Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği – 1.847