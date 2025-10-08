Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'un suç haritası açıklandı: İşte 2025'in en çok suç işlenen ilçeleri

İstanbul'un suç haritası açıklandı: İşte 2025'in en çok suç işlenen ilçeleri

10:268/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri, megakentin güvenlik tablosuna dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kent genelinde binlerce olay kayda geçerken, bazı bölgelerde suç oranlarının geçen yıla kıyasla artış gösterdiği belirlendi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve asayiş ihlalleri en sık görülen suç türleri arasında yer alırken, emniyet birimleri suç yoğunluğuna göre riskli noktaları yeniden sınıflandırdı. İşte İstanbul'un suç haritası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 9 aylık verileri, megakentin hangi bölgelerinde suç oranlarının yükseldiğini gözler önüne serdi. Binlerce olayın kayda geçtiği listede bazı ilçeler beklenmedik şekilde üst sıralarda yer aldı. Avrupa Yakası’nda Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy zirvede dikkat çekerken, Anadolu Yakası’ndan da Pendik ve Kadıköy karakolları listeye girdi. İşte İstanbul’un suç yoğunluğu en yüksek bölgeleri ve karakol bazında çarpıcı sıralama.

2025 YILI 9 AYLIK SUÇ SAYILARINA GÖRE KARAKOL SIRALAMALARI


Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830

Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174

Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075

Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871

Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793

Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770

Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756

Pendik Yenişehir Şehit Abdullah Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727

Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708

Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.640

Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliği – 2.602

Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliği – 2.590

Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği – 2.581

Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliği – 2.521

Küçükçekmece Sefaköy Polis Merkezi Amirliği – 2.512

Sultangazi Esentepe Polis Merkezi Amirliği – 2.475

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği – 2.407

Bahçelievler Kocasinan Şehit Mehmet Aydın Polis Merkezi Amirliği – 2.355

Beyoğlu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği – 2.294


Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği – 2.273

Kartal Selahattin Aslantape Polis Merkezi Amirliği – 2.268

Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği – 2.264

Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği – 2.258

Tuzla Polis Merkezi Amirliği – 2.241

Arnavutköy Hadımköy Polis Merkezi Amirliği – 2.172

Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği – 2.161

Silivri Polis Merkezi Amirliği – 2.155

Avcılar Firüzköy Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi Amirliği – 2.130

Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliği – 2.123

Kadıköy Göztepe Polis Merkezi Amirliği – 2.096

Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği – 2.068

Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliği – 2.058

Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği – 2.041


Bahçelievler Şehit Vehbi Erdoğan Polis Merkezi Amirliği – 2.014

Gaziosmanpaşa Karadeniz Şehit Gökhan Topcu Polis Merkezi Amirliği – 2.013

Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği – 2.003

Beyoğlu Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği – 1.995

Bağcılar Polis Merkezi Amirliği – 1.994

Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği – 1.994

Esenler Polis Merkezi Amirliği – 1.975

Güngören Polis Merkezi Amirliği – 1.970

Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliği – 1.941

Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliği – 1.934

Bakırköy Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği – 1.930

Esenyurt Osmanpaşa Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliği – 1.923

Sancaktepe Sarıgazi Polis Merkezi Amirliği – 1.905

Ümraniye Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliği – 1.887

Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliği – 1.880

Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği – 1.873

Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği – 1.867

Fatih Şehremini Polis Merkezi Amirliği – 1.853

Gaziosmanpaşa Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği – 1.847

#İstanbul
#suç haritası
#emniyet
#egm
#suç oranı
#karakol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2026 yılı için Trafik cezaları değişti mi?