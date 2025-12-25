İzmir’de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi.

1 /6 İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konak ve Bornova’da bazı adreslerde yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol maddesinin tedarik ve satışı yapıldığı belirlendi.

2 /6 Dün 2 işyeri ve 4 depoya düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol, 50 alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 kapak vakumlama makinesi, 6 cep telefonu ele geçirildi.

3 /6 Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli adli işlem başlatıldı.

