Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir’de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

18:2725/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konak ve Bornova’da bazı adreslerde yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol maddesinin tedarik ve satışı yapıldığı belirlendi. 

Dün 2 işyeri ve 4 depoya düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol, 50 alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 kapak vakumlama makinesi, 6 cep telefonu ele geçirildi. 

Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli adli işlem başlatıldı.

#İzmir
#Etil alkol
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 1113 işçi alımı başvuruları son gün ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar