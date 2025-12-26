İzmir'de dehşet: Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp kaçtılar





İddiaya göre, apartmanın bahçesine arka taraftan atlayarak giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, giriş kattaki evin içerisine girdi. Burada gıda tarzı ürünler çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavut ile karşılaştı.





Yaşanan arbede sırasında Kavut göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli ise hızla evden dışarı çıktı. Şüpheliler, kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.