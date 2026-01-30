İzmir'de sokaklar göle döndü evleri su bastı

Afet niteliği taşıyan sağanak ve fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde su baskınları ve çeşitli olumsuzlukların yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Özellikle Buca ve Konak ilçelerimizde kısa sürede metrekareye 60-80 milimetre arasında yağış kaydedilmiştir. Şiddetli hava koşulları sırasında Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi sonucu hatta arıza meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürmektedir. Ayrıca yoğun yağış ve deniz gelgitinin etkisiyle Manda, Meles ve Arap derelerinde taşkınlar yaşanmış, riskli bölgelerde güvenlik önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dere yatakları ve su birikintisi bulunan alanlardan uzak durmaları, ekiplerimizin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur."