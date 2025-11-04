İzmir'e yılın ilk 10 ayında kruvaziyer ile yaklaşık 66 bin turist geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, kruvaziyer turizminin sadece tur operatörleri ve acenteler için değil, aynı zamanda rehberlerden esnafa, taksi şoförlerinden yeme-içme sektörüne kadar geniş bir kesim için ekonomik hareketlilik yarattığını söyleyerek, "İzmir hem tarihi hem kültürel zenginliğiyle kruvaziyer yolcuları için önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli sürdürülebilir biçimde artırmak için liman altyapısının güçlendirilmesi, kent içi yönlendirme ve tanıtım çalışmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. TÜRSAB olarak, İzmir'in kruvaziyer turizminde, Akdeniz'in cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)







