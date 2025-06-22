İzmir'in hali içler acısı:Buca Belediyesinde çalışan bin 763 işçi maaş alamadıkları için grevde

Emekli öğretmen Cem Aynur Yılmaz, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.





Görüntülerin İzmir'e yakışmadığını ifade eden Yılmaz, "Her yer pislik içinde. Tam turizm zamanı, yurt dışından insanların geldiği zamanlar. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Çok üzgünüm." dedi.



















