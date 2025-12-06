Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki imalatına baskın

Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki imalatına baskın

13:316/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Samsun’da yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, Bafra ilçesinde bir eve baskın yaparak kaçak imalatı ortaya çıkardı.

#SAMSUN
#BAFRA
#SAHTE ALKOL
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI görüntüleme: 2025 güz dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF vize (ara sınav) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?