Çetin, aşı ve ilaç çalışmalarıyla alınacak müspet sonuçlara göre korkulu rüyayı atlatmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Uluslararası konsorsiyumlar tarafından hem ilaç hem de aşı geliştirme çalışmaları var. Ülkemizden çok değerli bilim insanlarının da bu konsorsiyum içerisinde olduğunu, birlikte çalışıldığını ifade etmekte fayda var. Bundan da gurur duyuyoruz. Aşı bu hastalığa karşı ciddi önlem olacaktır. Diğer önemli konu ise KKKA'ya karşı geliştirilecek ilaç. Bununla ilgili de merkezlerde çalışmalar var. Bunlar da belirli bir noktaya geldikten sonra aşıyla KKKA'ya yakalanma riskini en aza indirmiş olacağız."