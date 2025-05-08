Hava sıcaklıkların yeniden artmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riski yeniden arttı. Doğu Karadeniz Bölgesinde genelde Nisan ayında başlayan kene vakaları bu sene havaların geç ısınmasıyla birlikte yeni yeni görülmeye başladı. İlk vaka Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne geldi. Kurban Bayramı döneminde hayvan transferiyle birlikte kene transferi de olacağına dikkat çeken KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, ölümcül olabilen kene yapışması vakalarına karşı vatandaşları uyardı. İşte en riskli iller ve alınması gereken tedbirler...
Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal kesimlerin korkulu rüyası kene kabusu geri döndü.
Uzmanlar, ölümcül olabilen kene yapışması vakalarına karşı vatandaşları uyardı.
İlk kez 2002'de görüldü
Ülkemizde 2002 yılından beri görülmeye başlayan kene vakaları yüzünden her yıl hayatını kaybedenler olurken, bu sene ilk kene vakası KTÜ Farabi Hastanesi çocuk servisinde tedavi altına alındı.
Bu yılın ilk vakası geldi
Kene vakalarına karşı vatandaşlara önerilerde bulunan KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "2002 yılından beri yaz mevsimi gelmesiyle birlikte ülkemizde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları, gelmeye başlayacak diye düşünürken hastanemizin çocuk servisine ilk vaka geldi. Bu durum her sene Nisan-Mayıs aylarında olurken bu sene ilk vakamız Mayıs ayında geldi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin görüldüğü illerde daha erkenden tespit edilen hafif vakalar vardır, biraz daha ağırlaşınca bize geliyor. Gümüşhane, Tokat, Sivas taraflarında yine vakalar ortaya çıkacaktır. Halkımız buna göre önlemler alması kenenin olabileceği çimenli bölgelerde çorabını pantolonunun üzerine çekmesi evine geldiği zaman da tüm vücudunu kene açısından kontrol etmesi önemlidir." dedi.
Yılmaz, şu an havaların tam sıcak olmamasına rağmen özellikle Haziran-Temmuz ayına doğru vakaların kayabileceğini söylerken; "Her yıl bize gelen üçüncü basamak hastaneye gelen KKKA kriterlerine göre baktığımız zaman 20-30 vakamız oluyor. Genelde Mayıs ayında 5-10 tane olurdu geri kalanlar Haziran'da olurdu. Şimdi de Haziran-Temmuz aylarına doğru kayacaktır ama ilk vakamız geldi. İnsanlarımız tedbirlerini alsınlar. KKKA vakaları bizde genelde Ağustos ayında 15'inden sonra bitiyor ancak yine de hava sıcaklığıyla ilişkilidir" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı dönemine dikkat
Kurban Bayramı döneminde hayvan transferiyle birlikte kene transferi de olacağına dikkat çeken Yılmaz, "Kurban Bayramı dönemine çok dikkat etmek gerekiyor. Hayvan transferleriyle birlikte kene transferleri de olabilir. İnsanlarımız Kurban dönemine daha çok dikkat etmelidir. Keneler sonuçta kan emecek bir canlı arar. Kan emecek canlılarda en çok hayvanlardır. Rahatlıkla üzerine konabilir hatta hayatı boyunca orada devam edebilir. Transferiyle birlikte başka bölgelere gider hayvandan düştüğü zaman ya da hayvanı keserken orada keneyle temas etme durumu söz konusu olabilir. O nedenle dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, nisan ayında kenelerin yumurtalarından çıkarak tabiata yayıldığını ve vakaların da ortaya çıkmaya başladığını söyledi.
İşte en riskli iller
Kelkit Vadisi'nde yer alan Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan ve Yozgat'ın KKKA hastalığını bulaştıran kene popülasyonu açısından riskli iller olarak öne çıktığına dikkati çeken Çetin, özellikle sıcaklıkların artmaya başlamasıyla doğada bol miktarda kene görülmeye başlayacağını ifade etti.
Risk grubunda yer alan çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanların oldukça dikkatli olması gerektiğini dile getiren Çetin, araziye çıkan kişilere evlerine döndüklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmalarını önerdi. Çetin, insanların topluca bulunduğu piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kenelerin bulunabileceği alanlarda ilaçlama çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.
Sivas ve komşu illerde nisan ayının ortalarından itibaren vakaların görülmeye başladığını, hastanelerde KKKA tedavisi gören hastaların bulunduğunu bildiren Çetin, "Vakaların bu aylardan itibaren giderek artacağını tahmin ediyoruz. Mayıs ve ağustos arasında hastanelere gelen vaka sayılarında ve açık alanlardaki kene popülasyonunda ciddi artış oluyor. Temmuz ve ağustos vaka sayılarının en yüksek olduğu aylar olarak karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu.
Aşı çalışmaları devam ediyor
Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, "Aşı çalışmaları yaklaşık 7-8 yıldır devam ediyor. İki aşı daha önce ortaya çıktı ancak bunların etkinliklerinin çok fazla olmadığını biliyoruz. Şu anda etkinlik seviyesi çok daha yüksek olan KKKA'ya karşı aşı geliştirme çalışması 2-3 merkezde sürüyor. İlaç geliştirme çalışması da bazı merkezlerde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Çetin, aşı ve ilaç çalışmalarıyla alınacak müspet sonuçlara göre korkulu rüyayı atlatmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Uluslararası konsorsiyumlar tarafından hem ilaç hem de aşı geliştirme çalışmaları var. Ülkemizden çok değerli bilim insanlarının da bu konsorsiyum içerisinde olduğunu, birlikte çalışıldığını ifade etmekte fayda var. Bundan da gurur duyuyoruz. Aşı bu hastalığa karşı ciddi önlem olacaktır. Diğer önemli konu ise KKKA'ya karşı geliştirilecek ilaç. Bununla ilgili de merkezlerde çalışmalar var. Bunlar da belirli bir noktaya geldikten sonra aşıyla KKKA'ya yakalanma riskini en aza indirmiş olacağız."