Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
'Kaçak iskele' operasyonu: Bodrum'da sosyetenin gözbebeği sahilde iskeleler teker teker yıkıldı

'Kaçak iskele' operasyonu: Bodrum'da sosyetenin gözbebeği sahilde iskeleler teker teker yıkıldı

18:2113/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak iskelelerin yıkımı için çalışma başlatıldı. Kaymakamlık koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü sahilinde kıyı kanununa aykırı inşa edilen ve mahkemece yıkım kararı verilen kaçak iskeleler ile yapıların yıkımı için harekete geçti.

Kaymakamlık koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü sahilinde kıyı kanununa aykırı inşa edilen ve mahkemece yıkım kararı verilen kaçak iskeleler ile yapıların yıkımı için harekete geçti.



Karadan iş makinelerinin ulaşamadığı noktalar için denizden getirilen yüzer platformlar devreye alındı.



Ekipler kaçak yapıların yıkımına başlarken, bazı işletme sahiplerinin ise yıkım kararı sonrası kendi iskelelerini sökmeye başladığı görüldü.



İskele girişlerine konulan ve vatandaşın sahile girmesini engelleyen kapılar ve bariyerler de kaldırıldı. Dalgıçların desteğiyle denizde tonoz temizliği de yapıldı.



Bölgede tonoz temizliği, yıkım ve söküm işlemleri sürüyor.



Öte yandan, bazı iskeleler ve yapıların yıkım süreci ile ilgili mahkeme kararlarının devam ettiği belirtildi.



#Muğla
#Bodrum
#Kaçak iskele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı