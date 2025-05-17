Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

19:0117/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Gaziantep'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle kahvehane önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, burada oturan Hasan Kaplan'a peş peşe tabancayla ateş açtı.

 Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı Kaplan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. 

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Gazantep
#Kahvehane
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eksik Primle Erken Emeklilik Mümkün Mü? İşte Bilmeniz Gereken 4 Altın Formül Tepside Geldi