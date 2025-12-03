Yeni Şafak
Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi

16:503/12/2025, Çarşamba
IHA
Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan açıklarında yanmaya başlayan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kaptanının kurtarıldığı teknenin yanma anları dron ile görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi açıklarında yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaş’tan Marmaris’e giden lüks bir tekneden alevler yükselince kaptan yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilirken, jandarma ve sağlık ekipleri de limana geldi.


Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye hızlı bir şekilde ulaşarak, yoğun dumanın yükseldiği teknedeki kaptanı botla güvenli bir noktaya aldı. Teknedeki yangına müdahalede bulunulurken, Kalkan Yelken Spor Kulübü’nden de bir tekne çalışmalara destek verdi. 

Kıyıya çekilmeye çalışılan teknenin bir süre sonra büyük bölümünün yandığı gözlendi. Yangın anları ise dron kamerasıyla görüntülendi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

#Antalya
#kaş
#tekne
#yangın
