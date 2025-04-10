Kapadokya baharda karla güzelleşti

Bölgede gezinti yapan Brezilyalı turist Paulo Amorim, Kapadokya ziyaretinde beklemedikleri kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Karla ortaya çıkan manzara bizim için şaşırtıcı ve güzel. Burada harika bir manzarayı keşfediyorum." dedi.