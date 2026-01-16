Kar İstanbul'a yeniden geliyor: Bakanlık ve Meteoroloji peş peşe uyardı her yer buz kesecek

"İstanbul'a kar geliyor"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "2-3 gündür hava güzel. Yarından itibaren bir soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar 6-7 derece düşecek. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar etkili olacak. İstanbul'da karla karışık yağmur yağacak, bu tescillendi. Yüksek yerlerde kar yapabilir. İstanbul'da yarın yağmur var. Akşam karla karışık yağmur olabilir. Tutar mı, biraz zor gözüküyor tutması. Yükseklerde hafif bir kar örtüsü olabilir. Anadolu'da çok kuvvetli buzlanma ve don var. Buna çok dikkat edelim" dedi.