Kar İstanbul'a yeniden geliyor: Bakanlık ve Meteoroloji peş peşe uyardı her yer buz kesecek

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası yeniden kapıda. İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu ile Doğu ve Batı Karadeniz’deki 13 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarırken, İstanbul’da bugün ve yarın yağmur, pazar ve pazartesi günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde etkili olan soğuk-yağışlı hava, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.
Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.
Bakanlıktan 13 il için uyarı
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada; Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.
Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.
"İstanbul'a kar geliyor"
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "2-3 gündür hava güzel. Yarından itibaren bir soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar 6-7 derece düşecek. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar etkili olacak. İstanbul'da karla karışık yağmur yağacak, bu tescillendi. Yüksek yerlerde kar yapabilir. İstanbul'da yarın yağmur var. Akşam karla karışık yağmur olabilir. Tutar mı, biraz zor gözüküyor tutması. Yükseklerde hafif bir kar örtüsü olabilir. Anadolu'da çok kuvvetli buzlanma ve don var. Buna çok dikkat edelim" dedi.
Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.