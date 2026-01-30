Kar seferberliği: Yüksekova’da cemaat namazdayken çatı çöktü, imam anons etti, köylü küreği ve halatıyla yardıma koştu

İmamın çağrısıyla köy halkı yardıma koştu





Olayın ardından cami imamı Bahtiyar Çalık, hoparlörden anons yaparak köy sakinlerini "kar seferberliğine" davet etti. Çağrı üzerine evlerinden çıkan köylüler; kürek, halat ve gerekli ekipmanlarla camiye akın etti. Dondurucu soğuğa rağmen çatının üzerine çıkan vatandaşlar, çökmenin devam etmemesi için biriken kar kütlelerini tahliye etti.