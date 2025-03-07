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Karadeniz'de doğal gaz boru serimi yapacak: 'Castorone' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de doğal gaz boru serimi yapacak: 'Castorone' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

15:537/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
AA
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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeme görevindeki "Castorone" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında vatandaşlardan bazıları fotoğraf çekti bazıları da uzun süre gemiyi izledi. 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti.

Karadeniz'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında vatandaşlardan bazıları fotoğraf çekti bazıları da uzun süre gemiyi izledi.

Boğazdan geçen dev gemi görsel şölen oluşturdu.

Karadeniz'den gelen geminin boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor. Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.


Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde.

102 bin 32 groston ağırlığına sahip olan geminin geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

#İstanbul Boğazı
#Karadeniz
#Castorone

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