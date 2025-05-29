Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Karayolundan karşıya geçmek isterken canından oldu

Karayolundan karşıya geçmek isterken canından oldu

20:3829/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı (69), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan, Bursa'ya gitmekte olan Hilmi K. (59) yönetimindeki 16 ABE 756 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı'ya çarptı.

Tahtacı ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 Tahtacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 Otobüs şoförü Hilmi K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Bursa
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şimal kimdir? Şimal kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hastalık süreci ve son durumu