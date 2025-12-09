Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

23:119/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Kars'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar, tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.


Kent merkezini beyaza bürüyen kar, tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

Bazı vatandaşlar kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.


Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Sarıkamış ilçesine de kar etkili oluyor.


Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar da kızak kayarak karın keyfini yaşadı.

Tepe mahallesi sakinlerinden Alper Yıldırım, kar yağışının yeniden yoğunlaştığını belirterek, "Kar yağışı başladı, çok şükür. İnşallah kayak sezonunu açarız bol ve bereketli olur. Böyle yağarsa önümüzdeki hafta kayak merkezini açarız inşallah." dedi.



Mahalle arsında çocuklarda kızak kayarak karın keyfini yaşadı.



#Kars
#Kar yağışı
#Hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Tarihler ve yeni rakamlar