Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Tepe mahallesi sakinlerinden Alper Yıldırım, kar yağışının yeniden yoğunlaştığını belirterek, "Kar yağışı başladı, çok şükür. İnşallah kayak sezonunu açarız bol ve bereketli olur. Böyle yağarsa önümüzdeki hafta kayak merkezini açarız inşallah." dedi.







