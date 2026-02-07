Yeni Şafak
Kartal'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı: İkisi sağlık personeli üç kişi yaralandı

22:367/02/2026, Cumartesi
DHA
Kartal'da hasta taşıyan ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulanstaki hasta ve iki sağlık personeli yaralandı.

Kaza, saat 20:40 sıralarında Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde hasta bulunan ambulans kavşağa geldiği sırada 34 FDV 271 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı. 

İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ambulans vinç ile cip ise çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Kartal
#Ambulans
#Cip
