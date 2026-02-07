Kartal'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı: İkisi sağlık personeli üç kişi yaralandı

Kartal'da hasta taşıyan ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulanstaki hasta ve iki sağlık personeli yaralandı.

1 /8 Kaza, saat 20:40 sıralarında Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde hasta bulunan ambulans kavşağa geldiği sırada 34 FDV 271 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

2 /8 Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.

3 /8 İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4 /8 Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ambulans vinç ile cip ise çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

