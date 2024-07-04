Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."