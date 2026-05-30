Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında beş kişi yaralandı

Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 /4 H.D. (73) idaresindeki 34 PZA 85 plakalı otomobil, Ş.A. (47) yönetimindeki 37 ADG 715 plakalı otomobil ve F.S'nin (27) kullandığı 55 FS 548 plakalı hafif ticari araç, Yukarıçayırcık köyü mevkisinde çarpıştı.





2 /4 Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki otobüs durağı ile park halinde bulunan motosiklete çarptı.





3 /4 Kazada sürücülerden F.S. ve H.D. ile araçlarda bulunan F.B.S. (27), O.S. (25) ve E.B.Y. (24) yaralandı.



