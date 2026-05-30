Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında beş kişi yaralandı

22:3030/05/2026, Cumartesi
Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

H.D. (73) idaresindeki 34 PZA 85 plakalı otomobil, Ş.A. (47) yönetimindeki 37 ADG 715 plakalı otomobil ve F.S'nin (27) kullandığı 55 FS 548 plakalı hafif ticari araç, Yukarıçayırcık köyü mevkisinde çarpıştı.



Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki otobüs durağı ile park halinde bulunan motosiklete çarptı.



Kazada sürücülerden F.S. ve H.D. ile araçlarda bulunan F.B.S. (27), O.S. (25) ve E.B.Y. (24) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#Kastamonu
#Zincirleme trafik kazası
#Yaralı
