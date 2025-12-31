Kayseri'de 500 yıllık gelenek: İlk karlar kuyulara atıldı! Dedelerden bize miras

"DEDELERDEN BİZE MİRAS"





Kar kuyusu geleneğinin yeni nesil tarafından yaşatılmamasına üzüldüklerini de belirten Gengeç, "Bu gelenek ata geleneği. Bizim için nostalji. Aksu sohbet grubu isimli bir grubumuz var. Kar yağdığı zaman bir araya gelir ve birbirimizin kar kuyularını hep birlikte doldururuz. 300-500 yıllık kar kuyuları var. Bizi görüp tebrik edenler oluyor. Önceden Hacılar’da şebeke suyu yokmuş. Derelerden kuyulara su çekilmiş. Bizim şu an şebeke suyumuz var. Ama, biz o günlerin sıkıntılarını çektiğimiz için kuyumuzda her zaman su bulunsun istiyoruz. Bu iş bizim dedelerimizden bize miras kalan ve devam ettirdiğimiz bir iş. Bu nesil artık son nesil. Bunun devamı gelmez. Başkası gelmez. Biz becerebildiğimiz kadar bu işi yapacağız. Kar suyunun çayı çok güzel olur. Yazın üzerine pekmez döküp yeriz. Ayranı da sıcak günlerde çok iyi olur" ifadelerini kullandı.