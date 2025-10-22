Yeni Şafak
Kayseri'de kimyasal sızıntı ihbarı ekipleri harekete geçirdi

10:2422/10/2025, Çarşamba
IHA
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir deterjan fabrikasında kimyasal zehirlenme ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan kontrollerde ciddi bir olumsuzluğa rastlanmazken, solunum güçlüğü yaşayan bir işçiye ayakta oksijen tedavisi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, OSB 6. Cadde’de faaliyet gösteren HES Deterjan Fabrikası’nda işe yeni başlayan bir işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kimyasal maddelerden dolayı bazı çalışanların zehirlendiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine fabrikaya polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri solunumu zayıflayan bir işçiye müdahale ederek oksijen desteği sağladı.

AFAD ekiplerinin fabrikada yaptığı incelemelerde ise herhangi bir kimyasal sızıntı ya da risk unsuru tespit edilmedi.

Ekiplerin detaylı kontrollerinin ardından ciddi bir olumsuzluk olmadığı belirlenerek, olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

#kimyasal sızıntı
#deterjan fabrikası
#Kayseri
