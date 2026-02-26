Yeni Şafak
Kaza yapan otomobil nehre uçtu: Yaralılar son anda kurtarıldı

12:0526/02/2026, Perşembe
AA
Amasya'da kaza yapan otomobilin nehre uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve sualtı kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki 06 DBT 103 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı.


Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

#Amasya
#kaza
#otomobil
