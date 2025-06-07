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Kefenleri bayramlık oldu

Kefenleri bayramlık oldu

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.

Satılan 10 otomobilin 4’ü elektrikli

Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 394 bin otomobil satıldı. Söz konusu satışların yüzde 42,9’unu elektrikli ve hibrit otomobiller oluşturdu. Benzinli, dizel ve otogazlı otomobillerin payı azalırken, tam elektrikli otomobiller payını geçen yıla göre yüzde 7,4’ten yüzde 15’e çıkardı.


Kefenleri bayramlık oldu: Gazze’de hayatta kalmak artık bayram

Tam muhasarada hayata tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filistinli, sadece üzerlerine düşen bombalarla değil, açlık, susuzluk ve sürekli yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerden Yeni Şafak'a konuşan Besan el-Afifi, Gazze’de çocukların bayramlık yerine kefen giydiğini dile getirdi. El-Afifi, "Çocuklar, boş yardım kazanlarının etrafında kalan kırıntıları toplarken ellerini yakıyor; en temel insan haklarından bile mahrumlar. Açlığın ve yoksulluğun en acı yüzü” dedi.


İlk sınav ABD ile

﻿A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile yapacağı hazırlık maçlarının ilkine bugün çıkacak. Üç gündür Boston’da çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılar, ABD ile saat 22.40’ta Hartford kentinde karşı karşıya gelecek.

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