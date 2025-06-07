Kefenleri bayramlık oldu: Gazze’de hayatta kalmak artık bayram

Tam muhasarada hayata tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filistinli, sadece üzerlerine düşen bombalarla değil, açlık, susuzluk ve sürekli yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerden Yeni Şafak'a konuşan Besan el-Afifi, Gazze’de çocukların bayramlık yerine kefen giydiğini dile getirdi. El-Afifi, "Çocuklar, boş yardım kazanlarının etrafında kalan kırıntıları toplarken ellerini yakıyor; en temel insan haklarından bile mahrumlar. Açlığın ve yoksulluğun en acı yüzü” dedi.



